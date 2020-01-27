Смартфон Motorola Razr с гибким экраном доступен для заказа

Компания Motorola начала принимать предзаказы на смартфон с гибким экраном Motorola Razr, который был представлен в ноябре прошлого года. Новинка доступна у американского оператора Verizon по цене в 1500 долларов.

Напомним, что смартфон оснащается 6,2-дюймовым гибким дисплеем Flex View p-OLED с соотношением сторон 21:9 и разрешением 2142:876 пикселей, 2,7-дюймовым вспомогательным внешним экраном, подэкранным дактилоскопом, 16 Мп и 5 Мп камерами, аккумулятором на 2510 мАч, восьмиядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, а также предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie.