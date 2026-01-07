Смартфон Motorola Signature оценили в 1000 евро

Компания Motorola объявила о выпуске флагманского смартфона Signature, который базируется на 3-нанометровом субфлагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. Новинку также оснастили 6,8-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 1,5K, кадровой частотой 165 Гц, пиковой яркостью 6200 нит и поддержкой фирменного стилуса Pen Ultra, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.1, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (Sony LYT-828 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископ с 3-кратным оптическим приближением и OIS), селфи-камерой разрешением 50 Мп, алюминиевым корпусом толщиной 6,99 мм и массой 186 граммов, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/IP69, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, аккумулятором ёмкостью 5200 мАч, а также поддержкой 90-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок. Цена смартфона в Европе составляет 1000 евро.

