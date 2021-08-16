Смартфон NZone S7 Pro Plus 5G получил 64-Мп камеру

Компания China Mobile пополнила ассортимент смартфонов среднего уровня моделью NZone S7 Pro Plus 5G, которая появится в продаже 20 августа по цене в 400 долларов. Новинку оснастили 6,52-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, платформой MediaTek Dimensity 900, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт, толщиной 7,5 мм и массой 181 граммов, селфи-камерой разрешением 16 Мп, основной квадрокамерой с датчиками изображения разрешением 64 Мп, 8 Мп (сверхширик), 2 Мп (макро) и 2 Мп (датчик глубины сцены).

Комментарии и отзывы NZone S7 Pro Plus 5G
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