Смартфон Narzo 30 Pro 5G получил боковой дактилоскоп

Руководитель Realme India Мадхав Шет показал смартфон Narzo 30 Pro 5G, официальная презентация которого состоится только в конце этого месяца. Судя по фото, аппарат получил прямоугольный блок тройной тыльной камеры и боковой сканер отпечатков пальцев. Если верить источникам, смартфон станет улучшенной версией выпущенного в прошлом году Realme Q2.

Последний оснащается поддержкой мобильных сетей 5G, 8-ядерной платформой MediaTek Dimensity 800U (MT6873V) с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графикой ARM Mali-G57 MC3, 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки на 30 Вт.
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