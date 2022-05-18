Смартфон Narzo 50 Pro оценен в ;285

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Narzo 50 Pro 5G, которая оценена в 285 долларов. Новинку оснастили 6,4-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 920 с тактовой частотой до 2.5 ГГц и графикой Mali-G68 MC4, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, тройной основной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), селфи-камерой на 8 Мп и стереодинамиками.

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