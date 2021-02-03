Смартфон Nokia 1.4 оценен в 100 евро

Компания HMD Global представила бюджетный смартфон Nokia 1.4, который работает под управлением предназначенной для маломощных смартфонов операционной системой Android 10 Go Edition с гарантированным апгрейдом до Android 11 Go Edition. Новинку оснастили четырехъядерной платформой Qualcomm 215 с тактовой частотой до 1,3 ГГц, графикой Adreno 308 и модемом Snapdragon X5 LTE, 1, 2 и 3 ГБ оперативной памяти,16, 32 или 64 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, 6,5-дюймовым экраном с разрешением 1600:720 пикселей, фронтальной камерой разрешением 5 Мп, сдвоенной тыльной камерой на 8 Мп и 2 Мп, модулями Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2, 3,5-мм разъемом для наушников, портом Micro-USB, батареей ёмкостью 4000 мАч, а также корпусом с размерами 166,42:76,72:8,7 мм и массой 178 г. Смартфон уже появился в продаже по цене 100 евро.