Смартфон Nokia 1.4 оценен в 8 тысяч рублей

Компания HMD Global выпустила в России смартфон Nokia 1.4, международный дебют которого состоялся около месяца назад. Вариант с 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти уже доступен для покупки за 7 990 рублей. Во второй половине этого месяца выйдет версия с 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти по цене в 9 990 рублей.

Напомним, что новинка характеризуется предназначенной для маломощных смартфонов операционной системой Android 10 Go Edition с гарантированным апгрейдом до Android 11 Go Edition, 4-ядерной платформой Qualcomm 215 с тактовой частотой до 1,3 ГГц, графикой Adreno 308 и модемом Snapdragon X5 LTE, 6,5-дюймовым экраном с разрешением 1600:720 пикселей, фронтальной камерой разрешением 5 Мп, сдвоенной тыльной камерой на 8 Мп и 2 Мп, модулями Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2, 3,5-мм разъемом для наушников, портом Micro-USB, батареей ёмкостью 4000 мАч, а также корпусом с размерами 166,42:76,72:8,7 мм и массой 178 г.