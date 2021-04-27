Смартфон Nokia 2.4 получил Android 11

Компания HMD Global начала распространение обновление ОС до Android 11 для бюджетного смартфона Nokia 2.4, который вышел в России прошлой осенью. Апдейт привносит всплывающие подсказки, тёмную тему, историю уведомлений и прочие нововведения.

Напомним, что смартфон оснащается 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, зарядкой мощностью 5 Вт, портом microUSB, процессором MediaTek Helio P22, 2 или 3 ГБ оперативной и 32 ГБ или 64 ГБ флеш-памяти, фронтальной камерой разрешением 5 Мп, сдвоенной тыльной камерой на 13 Мп и 2 Мп, дактилоскопом на задней панели, модулем NFC и 3,5-мм разъемом для наушников.