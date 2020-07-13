Смартфон Nokia 2.4 получит SoC MediaTek Helio P22

Профильное издание Nokiapoweruser поделилось подробностями о смартфоне Nokia 2.4, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат получит восьмиядерную платформу MediaTek Helio P22 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графикой IMG PowerVR GE8320 и сотовым модемом LTE, 2 ГБ оперативной памяти и предустановленную операционную систему Android 10. Ориентировочная цена смартфона составляет 100 долларов.

Судя по всему, грядущая новинка не будет сильно отличаться от предшественника, который оснащается 6,2-дюймовым HD+ дисплеем, сдвоенной основной камерой с модулями на 13 Мп и 2 Мп, а также аккумулятором ёмкостью 4000 мАч.