Смартфон Nokia 2.5 засветился в сети

На сайте Bluetooth SIG обнаружились сведения о смартфоне Nokia с кодовым названием T99652AA1. Учитывая, что Nokia 2.4 проходил под наименованием T99651AA1, можно предположить, что перед нами Nokia 2.5. Сообщается, что аппарат поддерживает Bluetooth 5.0 и сети 4G/LTE. Выход устройства ожидается уже в апреле или мае этого года.

Напомним, что модель предыдущего поколения Nokia 2.4 вышла в России в октябре прошлого года. Аппарат оснащается чистой ОС Android, 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, зарядкой мощностью 5 Вт, портом microUSB, процессором MediaTek Helio P22, 2 или 3 ГБ оперативной и 32 ГБ или 64 ГБ флеш-памяти, фронтальной камерой разрешением 5 Мп, сдвоенной тыльной камерой на 13 Мп и 2 Мп, дактилоскопом на задней панели, модулем NFC, 3,5-мм разъемом для наушников.