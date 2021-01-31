Смартфон Nokia 2.5 засветился в сети

На сайте Bluetooth SIG обнаружились сведения о смартфоне Nokia с кодовым названием T99652AA1. Учитывая, что Nokia 2.4 проходил под наименованием T99651AA1, можно предположить, что перед нами Nokia 2.5. Сообщается, что аппарат поддерживает Bluetooth 5.0 и сети 4G/LTE. Выход устройства ожидается уже в апреле или мае этого года.

Напомним, что модель предыдущего поколения Nokia 2.4 вышла в России в октябре прошлого года. Аппарат оснащается чистой ОС Android, 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, зарядкой мощностью 5 Вт, портом microUSB, процессором MediaTek Helio P22, 2 или 3 ГБ оперативной и 32 ГБ или 64 ГБ флеш-памяти, фронтальной камерой разрешением 5 Мп, сдвоенной тыльной камерой на 13 Мп и 2 Мп, дактилоскопом на задней панели, модулем NFC, 3,5-мм разъемом для наушников.
Комментарии и отзывы Nokia 2.5
Обзоры:
Лучший смартфон для игр. Xiaomi Redmi Note 9 4/128GB (NFC)Лучший смартфон для игр. Xiaomi Redmi Note 9 4/128GB (NFC)
Обзор BQ 5045L Wallet. Самый доступный смартфон с NFCОбзор BQ 5045L Wallet. Самый доступный смартфон с NFC
Обзор Vsmart Joy 3+ 4/64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000 рублейОбзор Vsmart Joy 3+ 4/64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000 рублей
Новости:
HTC Desire 21 Pro 5G стал официальным по цене 428 долларов

Компания HTC официально представила смартфон Desire 21 Pro 5G. ...
Первые фото, сделанные на камерофон Vivo X60 Pro+

Компания Vivo опубликовала качественные фотографии, сделанные на топовый камерофон X60 Pro+. Аппарат уже ...
Смартфон Oppo A93 5G оценен в $340

Несколько дней назад была выпущена платформа Qualcomm Snapdragon 480, которая стала самой дешевым чипсето...
Обзор vivo HP2055. Беспроводные наушники для фитнеса и спортаОбзор vivo HP2055. Беспроводные наушники для фитнеса и спорта
Лучшие обогреватели. Electrolux ECH/AS-1500 MRЛучшие обогреватели. Electrolux ECH/AS-1500 MR
Обзор Ippon Smart Winner II 2000. ИБП для корпоративного сегментаОбзор Ippon Smart Winner II 2000. ИБП для корпоративного сегмента
Обзор Cubot C3. Умные часы с круглым дисплеемОбзор Cubot C3. Умные часы с круглым дисплеем
Обзор Mad Catz F.R.E.Q. 4. Игровые наушники с объемным звукомОбзор Mad Catz F.R.E.Q. 4. Игровые наушники с объемным звуком
Sony Xperia Pro скоро появится в продаже...
Sony Xperia Pro скоро появится в продажеЯпонский технологический гигант Sony готовиться к выпуску Xperia Pro на рынок. ...
OPPO Reno5 Pro New Year Edition представ...
OPPO Reno5 Pro New Year Edition представРанее в этом месяце OPPO анонсировала в Китае смартфоны OPPO Reno5 5G и Reno5 Pro 5G. Китайский производи...
THQ Nordic приобрела игровую студию Purp...
THQ Nordic приобрела игровую студию PurpTHQ Nordic объявила о завершении сделки по приобретению венской студии Purple Lamp. Финансовые условия сд...
Xiaomi сместила Apple с пьедестала...
Xiaomi сместила Apple с пьедесталаС учетом всего, что произошло в этом году, можно подумать, что рынок смартфонов резко изменился за послед...
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti отложена на 2...
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti отложена на 2Некоторое время назад инсайдеры сообщали нам о том, что компания NVIDIA якобы планирует вскоре выпустить ...
Разобранный Xiaomi Mi 11 показали на фот...
Разобранный Xiaomi Mi 11 показали на фотФлагманский смартфон Xiaomi Mi 11 был представлен всего пару дней назад, а в сети уже появились фотографи...
Xiaomi M2007J17I это Mi 10i или Redmi No...
Xiaomi M2007J17I это Mi 10i или Redmi No26 ноября Xiaomi запустила серию Redmi Note 9, включая Redmi Note9 Pro 5G, в Китае. Это модифицированная ...
Объектив Voigtlander APO-Lanthar 50mm F2...
Объектив Voigtlander APO-Lanthar 50mm F2Компания Cosina пополнила ассортимент мануальных полнокадровых объективов моделью Voigtlander APO-Lanthar...
Honor V40 представят 18 января...
Honor V40 представят 18 январяВ декабре сообщалось, что Honor отложила релиз своего нового флагманского телефона Honor V40 на январь 20...
Samsung Galaxy A52 показали на рендерах...
Samsung Galaxy A52 показали на рендерахАвторитетный искатель утечек OnLeaks поделился первыми качественными рендерами смартфона Samsung Galaxy A...
Oculus Quest 2 Elite Strap вновь в прода...
Oculus Quest 2 Elite Strap вновь в продаДовольно часто пользователи недовольны аксессуарами и их стоимостью для современных устройств, которые мо...
Samsung Galaxy A32 5G появится в следующ...
Samsung Galaxy A32 5G появится в следующСмартфон Samsung Galaxy A32 5G станет новым бюджетным смартфоном компании с 5G. У Samsung в ассортименте ...
Обзор be quiet! Shadow Wings 2 140mm (BL090). Тихие корпусные вентиляторыОбзор be quiet! Shadow Wings 2 140mm (BL090). Тихие корпусные вентиляторы
Обзор Lenovo Yoga Slim 7 14 Fabric. Ультрабук с тканевой крышкойОбзор Lenovo Yoga Slim 7 14 Fabric. Ультрабук с тканевой крышкой
Обзор Lian Li PC-O11 Dynamic Designed by Razer. Корпус для геймеров от геймеровОбзор Lian Li PC-O11 Dynamic Designed by Razer. Корпус для геймеров от геймеров
Обзор Vizant-955 NEXT. Двухканальный видеорегистратор зеркало AndroidОбзор Vizant-955 NEXT. Двухканальный видеорегистратор зеркало Android
Обзор T-Force DELTA TUF RGB SSD 500 GB (T253TR500G3C313). Твердотельный диск с подсветкойОбзор T-Force DELTA TUF RGB SSD 500 GB (T253TR500G3C313). Твердотельный диск с подсветкой
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor