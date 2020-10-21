Смартфон Nokia 2 V Tella оценен в 168 долларов

Компания HMD Global пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Nokia 2 V Tella, которая будет продаваться у оператора Verizon по цене в 168 долларов. Новинка получила 5,45-дюймовый экран с разрешением HD+, четырехъядерную платформу MediaTek Helio A22, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флэш-памяти, двойную основную камеру с модулями разрешением 8 Мп и 2 Мп с поддержкой автофокусировки и систем искусственного интеллекта, отдельную клавишу для Google Assistant, а также аккумулятор ёмкостью 3000 мАч, которого, по словам производителя, хватит на дня автономной работы. В качестве операционной системы здесь используется Android 10.

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