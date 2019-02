Смартфон Nokia 3.1 Plus обновили до Android 9.0 Pie

Компания HMD Global начала обновлять смартфон Nokia 3.1 Plus, входящий в программу Android One, до свежей версии операционной системы Android 8.1 Oreo. Обновление привносит упрощенный пользовательский интерфейс, обновленный режим Do Not Disturb, интуитивную систему навигации на базе жестов, а также функции Adaptive Battery и Adaptive Brightness для эффективной экономии заряда аккумулятора.

Напомним, что смартфон оснащается 6-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением HD+, сдвоенной основной камерой на 13 Мп с диафрагмой f2,0 и 5 Мп с f2,4, камерой для селфи на 8 Мп, восьмиядерным чипсетом MediaTek Helio P22, 2 или 3 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ флэш-памяти, сканером отпечатков пальцев, аккумулятором на 3500 мАч, поддержкой NFC (не для всех стран) и 3,5-мм аудиоразъемом. Размеры смартфона равны 156,88:76,44:8,19 мм, а масса – 180 граммам.