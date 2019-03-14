Смартфон Nokia 3.1 обновился до Android 9 Pie

Компания HMD Global начала распространение прошивки Android 9.0 Pie для бюджетного смартфона Nokia 3.1. В прошлом месяце была обновлена модель Nokia 3.1 Plus. Напомним, что смартфон оснащается 5,2 дюймовым дисплеем с разрешением 1440:720 пикселей с защитным стеклом Gorilla Glass, платформой MediaTek MT6750, 2 или 3 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ флэш-памяти, 13 Мп основной и 8 Мп фронтальной камерой, а также аккумулятором на 2990 мАч. Чуть меньше месяца назад HMD Global представила смартфон Nokia 3.2, который оценен в 140 долларов.