Смартфон Nokia 4.2 обновили до Android 10

Компания HMD Global начала распространение финальной стабильной версии ОС Android 10 для смартфона Nokia 4.2. Из нововведений отметим обновленный интерфейс, общесистемный темный режим, интеллектуальные ответы, систему навигации на базе жестов, мартовскую заплатку безопасности и другие улучшения.

Напомним, что Nokia 4.2 характеризуется стеклянным корпусом c пластиковой рамкой, восьмиядерным процессором Snapdragon 439 с графикой Adreno 505, 5,71 дюймовым дисплеем с разрешением 1520:720 пикселей, 2 или 3 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой на 13 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, расположенной в каплевидном вырезе, сканером отпечатков пальцев на задней панели, аккумулятором на 3000 мАч, а также модулем NFC.