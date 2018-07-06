Смартфон Nokia 5.1 Plus будет стоить 120 долларов

Китайские сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Nokia 5.1 Plus, который еще не был представлен официально. Сообщается, что Nokia 5.1 Plus, ранее фигурировавший под названием Nokia X5, будет представлен в Китае 11 июля. Версия с 32 ГБ флеш-памяти будет стоить 120 долларов, а модель с 64 ГБ обойдется в 150 долларов. Есть вероятность, что в других регионах аппарат будет продаваться по более высокой цене. По словам источника, HMD Global готовит еще две новинки: устройство среднего класса на Snapdragon 710, которое дебютирует в конце года, и флагман с наэкранным сканером отпечатком пальцев и Snapdragon 845, анонс которого состоится уже в следующем месяце.