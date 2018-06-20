Смартфон Nokia 5.1 Plus получит 6 ГБ оперативной памяти

В базе данных китайского регулятора TENAA появились сведения о смартфоне Nokia 5.1 Plus, который еще не был представлен официально. Сообщается, что аппарат получит некую восьмиядерную платформу с частотой 2,0 ГГц (например, MediaTek Helio P22 или Qualcomm Snapdragon 625), 3, 4 или 6 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной памяти, двойную основную камеру на 13 и 8 Мп, 5,86 дюймовый дисплей с разрешением 1520:720 пикселей, сканер отпечатков пальцев, аккумулятор на 3000 мАч, а также предустановленную операционную систему Android 8.1. Размеры смартфона равны 149,5:72:8,1, масса – 160 граммам.