Смартфон Nokia 5.1 Plus выходит в России

Компания HMD Global начала принимать российские предзаказы на смартфон Nokia 5.1 Plus, который был представлен пару месяцев назад. Цена новинки составляет 15 990 рублей. Напомним, что аппарат оснастили однокристальной системой MediaTek Helio P60 (уровень производительности Snapdragon 636) с выделенным двухъядерным блоком для работы с ИИ, 5,84 дюймовым дисплеем с разрешением 1520:720, 3 или 4 Г оперативной и 32 или 64 ГБ флеш-памяти, двойной основной камерой на 13 Мп и 5 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп с поддержкой распознавания по лицу, аккумулятор на 3060 мАч, а также «чистой» операционной системой Android 8.1.