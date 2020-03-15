Смартфон Nokia 5.3 получит квадро-камеру

В сети опубликовали новые фотографии неанонсированного смартфона Nokia 5.3.

Суда по изображению смартфон получит темно-зеленую расцветку корпуса и основную камеру с четырьмя модулями: 16 Мп + 5 Мп + 8 Мп + 8 Мп.

Также на задней части корпуса разместили сканер отпечатков пальцев и логотип компаний Nokia и LED-вспышку.

Смартфону приписывают 6.55 дюймовый дисплей с каплевидным вырезом для 8 Мп фронтальной камеры. За производительность смартфона будет отвечать процессор Qualcomm Snapdragon 665 в паре с 3/4/6 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ ПЗУ.

За автономность смартфона будет отвечать аккумулятор ёмкостью на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Работать будет смартфона на чистой операционной системе Android 10.