Смартфон Nokia 5.3 уже можно предзаказать в России

Сегодня в России стартовали предзаказы на смартфон Nokia 5.3. Конфигурация памяти 3/64 ГБ в графитовом цвете обойдётся покупателям в 14 990 рублей, версия памяти 4/64 ГБ будет стоить 15 990 рублей. Новинка получила 6,55-дюймовый дисплей с невысоким разрешением 720:1600 пикселей, фронтальную камеру разрешением 8 Мп, тыльную квадрокамеру с модулями разрешением 13 Мп, 5 Мп, 2 Мп и 2 Мп, сканер отпечатков пальцев на задней панели, восьмиядерный процессор Snapdragon 665, 4 или 6 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ флэш-памяти, аккумулятор ёмкостью 4000 мАч, а также предустановленную операционную систему Android 10 в рамках программы Android One.