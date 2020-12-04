Смартфон Nokia 5.4 засветился в базе FCC

В базе данных американского регулятора FCC обнаружились сведения о смартфоне Nokia 5.4, который еще не был представлен официально. Отмечается, что аппарат получит поддержку LTE, батарею ёмкостью 4000 мАч, поддержку Bluetooth 4,2 и Wi-Fi 2,4 ГГц, а также слоты для двух SIM-карт. Что до дизайна, то спереди расположится врезанная фронтальная камера, а сзади – круглый блок тыльной квадрокамеры и сканер отпечатков пальцев. Предыдущие слухи прочили смартфону 6,4-дюймовый дисплей, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, а также минимум две расцветки: синюю и фиолетовую.