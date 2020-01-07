Смартфон Nokia 6.1 Plus получил Android 10

До конца 2019 года компания HMD Global успела обновить до свежей версии операционной системы (Android 10), смартфоны Nokia 7.1, Nokia 9 PureView и Nokia 8.1. Сегодня настала очередь недорогой модели Nokia 6.1 Plus (Nokia X6 в Китае). Из нововведений отметим интеллектуальные ответы, обновленные настройки уведомлений, более продвинутый контроль над данными о местоположении, глобальный темный режим и новую систему навигации на основе жестов. Напомним, что вышедший в июле 2018 года Nokia 6.1 Plus работал под управлением Android 8.1 Oreo, а затем был обновлен до Android 9 Pie.