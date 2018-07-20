Смартфон Nokia 6.1 Plus получил батарею 3060 мАч, 5,8-дюймовый экран и цену 292 доллара

Состоялся анонс нового смартфона Nokia 6.1 Plus с двойной основной камерой 16 МП + 5 МП и 16-мегапиксельной фронтальной. Гаджет получил 5,8-дюймовый экран с разрешение 1080 на 2280 точек. За производительность устройства отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 636 и 4 Гбайт ОЗУ. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 3060 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 8.1 Oreo. Сообщается, что на данный момент смартфон представлен в Гонконге по цене 292 долларов (18 625 руб.) Старт продаж - 24 июля.