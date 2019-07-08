Смартфон Nokia 6.1 подешевел до 100 долларов

В прошлом году компания HMD Global выпустила смартфон Nokia 6.1, который стоил 248 долларов за версию с 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ флэш-памяти. Теперь аппарат подешевел до 100 долларов. Вышедшая позже версия с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти стоит 145 долларов. Напомним, что аппарат оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей, процессором Snapdragon 630, основной камерой на 16 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, разъемом USB-C, двумя динамиками и аккумулятором на 3000 мАч.