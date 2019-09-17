Смартфон Nokia 6.2 оценен в 15 тысяч рублей

Компания HMD Global начала принимать российские предзаказы на смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2, которые были представлены в начале сентября на выставке IFA 2019. Итак, Nokia 7.2 выйдет в бирюзовой, серебристой и графитовой расцветках по цене в 19990 рублей за версию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти. Это даже дешевле, чем в Европе, где новинка оценена в 299 евро или 21 150 рублей по актуальному курсу. Младшая модель Nokia 6.2 появится в черной и серебристой расцветках по цене 14990 рублей за вариант с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти. Продажи стартуют в течение осени.