Смартфон Nokia 6.2 оснащен экраном с отверстием для фронтальной камеры

Компания HMD Global готовит к выпуску смартфон среднего уровня Nokia 6.2 с дырявым экраном для фронтальной камеры и аккумулятором на 3500 мА.ч. Девайс получит 6,2-дюймовый экран с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 19:9. Сердцем устройства станет процессор Snapdragon 632 и 4/6 Гбайт ОЗУ. В наличии также имеется двойная основная камера с датчиками на 16 млн и 5 млн пикселей. В качестве ОС выступит Android 9 Pie. Анонс новинки ожидается к концу месяца. Стоимость аппарата составит около 280 евро.