В сети появились подробности о смартфоне Nokia 6.2, выхода которого ждали еще в начале этого года. Ранее утверждалось, что аппарат станет почти полной копией Nokia X71, однако источник опровергает эти сведения. Итак, смартфон получит 6,2 дюймовый дисплей, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 632, 4 ГБ оперативной памяти, сканер отпечатков пальцев на задней панели, сдвоенную тыльную камеру, а также врезанную в экран фронтальную камеру. Ориентировочная цена Nokia 6.2 2 составляет 290 долларов. Примерно в ту же цену оценен, например, Redmi K20.