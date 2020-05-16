Смартфон Nokia 6.3 получит быстрый процессор

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне среднего уровня Nokia 6.3, который еще не был представлен официально. Если ранее сообщалось, что аппарат получит процессор Snapdragon 670 или Snapdragon 675, то свежие слухи приписывают ему более производительную платформу Snapdragon 730. Также устройство должно получить компактный корпус, сканер отпечатков пальцев в кнопке включения и блокировки, основную квадрокамеру с главным модулем разрешением 24 Мп, сверхширокоугольным модулем на 12 Мп, а также двумя 2 Мп модулями для измерения глубины сцены и макро-фотографии. Официальная презентация Nokia 6.3 ожидается в третьем квартале этого года.