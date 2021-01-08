Смартфон Nokia 6.4 показали на рендерах

Авторитетный информатор Стив Хеммерстоффер (OnLeaks) поделился рендерами смартфона Nokia 6.4, который придет на смену модели Nokia 6.2. Судя по изображениям, аппарат получит каплевидный вырез для фронтальной камеры, круглый блок тыльной камеры с четырьмя модулями, сканер отпечатков пальцев в кнопке включения, дополнительную кнопку для вызова умного помощника Google, симметричный порт USB-C и 3,5-мм гнездо для наушников. Аппарат получит 6,45-дюймовый дисплей и размеры 164,9:76,8:9,2-10,1 мм. Официальный релиз устройства ожидается в апреле этого года.