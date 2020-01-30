Смартфон Nokia 7.2 в версии с 6/128 ГБ вышел в России

Компания HMD Global начала принимать российские заказы на улучшенную версию смартфона Nokia 7.2. Аппарат, который ранее был доступен только в версии с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, теперь продается и в варианте с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти по цене в 20 тысяч рублей.

Напомним, что смартфон оснащается 6,3-дюймовым экраном PureDisplay с каплевидным вырезом, разрешением 1080:2340 пикселей и поддержкой HDR 10, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп и 5 Мп, а также оптикой Zeiss, фронтальной камерой на 20 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели, восьмиядерным процессором Snapdragon 660, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флэш-памяти, отдельным слотом для карт памяти, портом USB Type-C, 3,5-разъемом и аккумулятором ёмкостью 3500 мАч.