Смартфон Nokia 7.3 показали на первом рендере

Профильное издание Slashleaks поделилось первым рендером смартфона Nokia 7.3, который еще не был представлен официально. Судя по изображению, нас ждет привычный дизайн с каплевидным вырезом для фронтальной камеры и довольно толстой нижней панелью. Ранее сообщалось, что аппарат получит основную квадрокамеру с главным датчиком изображения разрешением 64 Мп, сверхширокоугольным модулем, макрокамерой и модулем для замера глубины сцены. Также устройству прочат 24 Мп или 32 Мп фронтальную камеру и производительную платформу Snapdragon 7-й серии с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Презентация Nokia 7.3 ожидается в сентябре этого года.