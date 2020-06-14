Смартфон Nokia 7.3 показали на первом рендере

Профильное издание Slashleaks поделилось первым рендером смартфона Nokia 7.3, который еще не был представлен официально. Судя по изображению, нас ждет привычный дизайн с каплевидным вырезом для фронтальной камеры и довольно толстой нижней панелью. Ранее сообщалось, что аппарат получит основную квадрокамеру с главным датчиком изображения разрешением 64 Мп, сверхширокоугольным модулем, макрокамерой и модулем для замера глубины сцены. Также устройству прочат 24 Мп или 32 Мп фронтальную камеру и производительную платформу Snapdragon 7-й серии с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Презентация Nokia 7.3 ожидается в сентябре этого года.

Комментарии и отзывы Nokia 7.3
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