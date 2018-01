К выпуску готовится новый смартфон Nokia 7 Plus. Новинка Nokia 7 Plus получит 5,2-дюймовый экран с разрешением 1920 * 1080 пикселей и фотомодули на 5 и 16 Мп. В основе устройства Nokia 7 Plus ляжет чип Snapdragon 66 и модем сотовой связи X12 LTE. Объем оперативной памяти составит 4 ГБ. В качестве ОС выступит Android 8.0 Oreo. Сообщается, что дебют смартфона Nokia 7 Plus ожидается в ходе мероприятии Mobile World Congress 2018 в Барселоне.