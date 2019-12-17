Смартфон Nokia 8.1 сняли с производства

В начале декабря компания HMD Global анонсировала смартфон Nokia 2.3, хотя на мероприятии ожидался дебют и более продвинутой модели Nokia 8. Судя по всему, выход смартфона все же не заставит долго ждать. Как сообщает Nokia Power User, многие европейские магазины отметили смартфон Nokia 8 (2019) не только как недоступный для продажи, но и вовсе снятый с производства. Инсайдеры уверены, что Nokia 8.2 будет представлен уже в январе следующего года, а его аппаратной основой станет мощный чипсет Snapdragon 765.