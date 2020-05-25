Смартфон Nokia 8.3 5G скоро появится в продаже

Компания Nokia объявила о том, что представленный в марте смартфон Nokia 8.3 5G совсем скоро появится в продаже. Точная дата не приводится, но есть вероятность, что в Европе новинку можно будет приобрести уже на этой неделе.

Напомним, что при цене в 600 долларов смартфон предлагает 6,81-дюймовый дисплей с разрешением 2400:1080 пикселей, восьмиядерный процессор Snapdragon 765G, 6 или 8 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, основную квадрокамеру с главным 64 Мп модулем без оптической стабилизации, сверхширокоугольным 12 Мп модулем, двумя 2 Мп датчиками, фронтальную камеру разрешением 24 Мп, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, быструю зарядку мощностью всего 18 Вт, порт USB-C, 3,5-мм разъем для наушников и поддержку сетей 5G.