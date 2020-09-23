Смартфон Nokia 8.3 получил поддержку 5G и квадрокамеру

Компания HMD Global пополнила ассортимент смартфонов моделью Nokia 8.3, которая относится к сегменту среднего уровня. Новинка характеризуется восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 765G с 5G-модемом, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флеш-памяти UFS 2.1, 6,81-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 20:1, защитным стеклом Gorilla Glass 5, композитной рамой с алюминиевой структурой и задней панелью из закаленного стекла, тыльной квадрокамерой с модулями на 64 Мп, 16 Мп, 2 Мп и 2 Мп, а также оптикой Zeiss, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, портом USB Type-C, 3,5-мм разъёмом для наушников и модулем NFC. В качестве операционной системы здесь используется Android 10.

Комментарии и отзывы Nokia 8.3
Обзоры:
Обзор realme C15 4/64GB. Образцовый бюджетник с четырьмя камерамиОбзор realme C15 4/64GB. Образцовый бюджетник с четырьмя камерами
Обзор Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/64GB. Бесконтактные платежи и 64 Мп камераОбзор Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/64GB. Бесконтактные платежи и 64 Мп камера
Обзор ZTE Blade A5 (2020) 2/32GB. Недорогой смартфонОбзор ZTE Blade A5 (2020) 2/32GB. Недорогой смартфон
Новости:
Смартфон Sony Xperia 5 II показали на пресс-рендере

В сети появился первый официальный рендер флагманского смартфона Sony Xperia 5 II, дебют которого ожидает...
Moto G9 Plus и Moto E7 Plus скорой выйдут в России

Компания Motorola объявила о том, что смартфоны Moto G9 Plus и Moto E7 Plus появятся в российской продаже...
Смартфон Honor 20e оценен в 13 990 рублей

Бренд Honor выпустил в России смартфон Honor 20e, который доступен для покупки по цене 13 990 рублей. Нов...
Обзор LEXAND LRD3000. Сигнатурный комбо-видеорегистраторОбзор LEXAND LRD3000. Сигнатурный комбо-видеорегистратор
Лучшие сушильные машины до 40 000. Candy CS C10DBGX-07Лучшие сушильные машины до 40 000. Candy CS C10DBGX-07
Обзор Xiaomi Mi AIoT Router. Гигабитный роутер с дополнительной антенной для Обзор Xiaomi Mi AIoT Router. Гигабитный роутер с дополнительной антенной для "умного дома"
Обзор Tecno Hipods H1. Наушники TWS с Bluetooth 5.0Обзор Tecno Hipods H1. Наушники TWS с Bluetooth 5.0
Лучший iPhone. Apple iPhone 11 64GBЛучший iPhone. Apple iPhone 11 64GB
Microsoft Flight Simulator получит подде...
Microsoft Flight Simulator получит поддеРазработчики игрового проекта Microsoft Flight Simulator подтвердили, что поддержка VR технологии являетс...
Монитор Acer Nitro XV282K KV оценен в $1...
Монитор Acer Nitro XV282K KV оценен в $1Компания Acer представила игровой монитор Nitro XV282K KV, который получил 28-дюймовую IPS-панель произво...
Скоро будет внедрение технологий NVIDIA ...
Скоро будет внедрение технологий NVIDIA Помимо представленных видеокарт линейки NVIDIA GeForce RTX 3000 серии, компания NVIDIA рассказала о новых...
Планшет iPad Air 4 получит процессор A14...
Планшет iPad Air 4 получит процессор A14Китайские источники раскрыли подробности о планшетах iPad Air 4 и iPad 8, а также смарт-часах Apple Watch...
Samsung Galaxy Tab A7 (2020) выпустят 1 ...
Samsung Galaxy Tab A7 (2020) выпустят 1 Компания Samsung объявила о скором начале продаж недорогого планшета Galaxy Tab A7 (2020), который был пр...
Ремастер трилогии Mass Effect выйдет в о...
Ремастер трилогии Mass Effect выйдет в оПо слухам, ремастер трилогии Mass Effect вполне может быть официально объявлен в следующем месяце. Издате...
Google раскрыла дату выхода смартфона Pi...
Google раскрыла дату выхода смартфона PiВо время недавней презентации смартфона Pixel 4a компания Google объявила, что осенью также выпустит Pixe...
Представлен ПК-корпус Thermaltake Versa ...
Представлен ПК-корпус Thermaltake Versa Компания Thermaltake пополнила ассортимент корпусов моделью Versa T25 TG, который предназначен для создан...
Смартфон Redmi K30 5G сильно подешевел в...
Смартфон Redmi K30 5G сильно подешевел вБренд Redmi снова снизил цену на смартфон Redmi K30 5G, который на старте продаж считался самой доступной...
Huawei Watch Fit показали на рендерах...
Huawei Watch Fit показали на рендерахСетевые источники опубликовали качественные рендеры фитнес-браслета (или все-таки умных часов) Huawei Wat...
Объектив Olympus 100-400mm f/5.0-6.3 IS ...
Объектив Olympus 100-400mm f/5.0-6.3 IS В сети появились качественные изображения объектива Olympus M.Zuiko Digital ED 100-400mm f/5.0-6.3 IS, вы...
Камеру Nikon Z5 показали на первых фото ...
Камеру Nikon Z5 показали на первых фото В сети появились первые фотографии полнокадровой беззеркальной фотокамеры Nikon Z5, официальный релиз кот...
Обзор Marvo M355+G1. Комплект игровой мышки и коврикаОбзор Marvo M355+G1. Комплект игровой мышки и коврика
Обзор HARPER UCH-350. Сетевой фильтр с розетками и USBОбзор HARPER UCH-350. Сетевой фильтр с розетками и USB
Обзор HARPER HB-515. Беспроводные наушники с Bluetooth 5.0Обзор HARPER HB-515. Беспроводные наушники с Bluetooth 5.0
Обзор realme C11 2/32GB. Ультрабюджетник за 100$Обзор realme C11 2/32GB. Ультрабюджетник за 100$
Обзор TrendVision ST-1. Ультрафиолетовый рециркулятор для дома и офисаОбзор TrendVision ST-1. Ультрафиолетовый рециркулятор для дома и офиса
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor