Смартфон Nokia 8.3 получил поддержку 5G и квадрокамеру

Компания HMD Global пополнила ассортимент смартфонов моделью Nokia 8.3, которая относится к сегменту среднего уровня. Новинка характеризуется восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 765G с 5G-модемом, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флеш-памяти UFS 2.1, 6,81-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 20:1, защитным стеклом Gorilla Glass 5, композитной рамой с алюминиевой структурой и задней панелью из закаленного стекла, тыльной квадрокамерой с модулями на 64 Мп, 16 Мп, 2 Мп и 2 Мп, а также оптикой Zeiss, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, портом USB Type-C, 3,5-мм разъёмом для наушников и модулем NFC. В качестве операционной системы здесь используется Android 10.