Смартфон Nokia 8 V 5G UW готов к выходу

Компания HMD Global объявила о том, что 9 ноября она официально представит смартфон Nokia 8 V 5G UW. Если верить источникам, перед нами версия ранее выпущенного Nokia 8.3, которая претерпит некоторые изменения как в дизайне, так и в характеристиках.

Напомним, что представленный еще в марте этого года Nokia 8.3 получил 6,81-дюймовый дисплей с разрешением 2400:1080 пикселей, восьмиядерный процессор Snapdragon 765G, основную квадрокамеру с главным 64 Мп модулем без оптической стабилизации, сверхширокоугольным 12 Мп модулем, двумя 2 Мп датчиками, фронтальную камеру разрешением 24 Мп, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, быструю зарядку мощностью всего 18 Вт, порт USB-C, 3,5-мм разъем для наушников и поддержку сетей 5G. В России он оценен в 50 тысяч рублей.