Смартфон Nokia 9.2 PureView получит чипсет Snapdragon 865 с поддержкой 5G

Сегодня в сети были обнаружены характеристики флагманского смартфона Nokia 9.2 (или 9.3) PureView, который должны презентовать в конце 2020 года. По свежим данным, новинку должны оснастить 6,29-дюймовым P-OLED формата QHD+экраном, который защищён прочным стеклом Corning Gorilla Glass 6, однокристальной системой Snapdragon 865 с поддержкой сетей пятого поколения 5G,6/8 ГБ оперативной памяти, 128/256 ГБ встроенной памяти, основной многомодульной камерой оптикой Zeiss, селфи-камерой на 32 Мп, аккумулятором на 4500 мАч с поддержкой беспроводной подзарядки по стандарту Qi, USB Type-C, адаптерами Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, приёмником GPS/ГЛОНАСС, модулем бесконтактных платежей NFC, а также операционной системой Android 10.