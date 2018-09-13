Смартфон Nokia 9 получит аккумулятор на 4150 мАч

Сетевые источники поделились подробностями о грядущем флагмане Nokia, который должен получить основную камеру из пяти модулей. Предполагается, что новинка будет называться Nokia 9. Итак, если верить источнику, аппарат получит аккумулятор на 4150 мАч. Диагональ OLED-экрана при этом должна составить 5,9 дюйма. Таким образом, у HMD Global может получиться флагман с внушительными показателями автономности. Смартфону также прочат сканер отпечатков пальцев, встроенный под экран и топовый чипсет Snapdragon 845.