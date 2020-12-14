Смартфон Nokia C1 Plus оценен в 6 тысяч рублей

Компания HMD Global пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Nokia C1 Plus. Новинку оснастили 5,45-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением HD+, аккумулятором ёмкостью 2500-мАч, поддержкой LTE, предустановленной операционной системой Android Go, неназванным четырёхъядерным процессором с тактовой частотой 1,4 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, 5-Мп основной и 5-Мп фронтальной камерами, а также красной и синей расцветками. Смартфон появится в продаже уже в этом месяце по цене в 6 тысяч рублей.

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