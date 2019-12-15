Смартфон Nokia C1 на Android Go

Компания HMD Global представила новинку Nokia C1.

Смартфон получил пластиковый корпус и 5.45 дюймовый дисплей с разрешением FWVGA+ с IPS матрицей.

За производительность устройства отвечает четырёхъядерный процессор с максимальной частотой 1.3 ГГц в паре 1 ГБ ОЗУ и 16 ГБ ПЗУ. Также смартфоне есть поддержка двух симок с 3G сетями. На задней стороне разместили основную камеру на 5 МП, а фронтальная камера получила тоже 5 МП но со вспышкой. За автономность смартфона будет отвечать аккумулятор ёмкостью 2500 мАч. Также смартфон оснастили 3.5 разъёмом для наушников, порт microUSB для зарядки смартфона, GPS, Wi-Fi и Bluetooth.

Компания HMD Global выставила ценник за смартфон в районе 60-65 долларов.