Смартфон Nokia C110 оценен в 100 долларов

Компания HDM Global пополнила ассортимент ультрабюджетных смартфонов моделью Nokia C110, которая основана на однокристальной системе MediaTek Helio P22. Новинку также оснастили 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, основной камерой на 13 Мп, батареей ёмкостью 3000 мАч, поддержкой 5-Вт зарядки, 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и предустановленной операционной системой Android 12.

Также был представлен смартфон Nokia C300, который отличается 6,52-дюймовым экраном, аккумулятором на 4000 мАч, поддержкой проводной зарядки 10 Вт и восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 662. Его цена составляет 140 долларов.
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