Смартфон Nokia G10 получит АКБ на 4000 мАч

На профильном ресурсе Slashleaks появились параметры и ориентировочная цена смартфона Nokia G10, который позиционируется как доступное игровое устройство. Смартфону приписывают наличие 6,38-дюймового экрана с разрешением 720:1560 пикселей, аккумулятора ёмкостью 4000 мАч, тыльной квадрокамеры с модулями разрешением 48 Мп, 5 Мп, 2 Мп и 2 Мп, селфи-камеры разрешением 16 Мп, платформы MediaTek Helio P22, 3/4 ГБ оперативной и 32/64 ГБ встроенной памяти, корпуса с размерами 160,97:75,99:8,7 мм и массой 180 г и 3,5 мм аудиоразъема. Ориентировочная цена смартфона составляет 139 евро.

Комментарии и отзывы Nokia G10
Обзоры:
Обзор INOI 5 2021. Недорогой смартфон для школьников и мессенджеровОбзор INOI 5 2021. Недорогой смартфон для школьников и мессенджеров
Обзор ZTE Blade V2020 Smart 4/64GB. Смартфон с квадрокамерой и NFC. Плюсы и минусыОбзор ZTE Blade V2020 Smart 4/64GB. Смартфон с квадрокамерой и NFC. Плюсы и минусы
Обзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с квадрокамерой и NFC
Новости:
Lenovo планирует выпустить игровой смартфон Legion Pro 2 этой весной

Lenovo готовит новый игровой смартфон Legion Pro 2. Согласно отчету компании, новый смартфон появится вес...
Официальный анонс смартфона Motorola Moto G100 состоится 25 марта

Компания Motorola представит смартфон всему миру новый смартфон Moto G100. На данный момент известно, что...
Смартфон Realme Narzo 30 Pro 5G получил тройную камеру

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Narzo 30 Pro 5G, которая получила поддержку моби...
Обзор JPL-502S-USB. Разговорная гарнитура для удаленной работы и колл-центровОбзор JPL-502S-USB. Разговорная гарнитура для удаленной работы и колл-центров
Обзор TESORO Alphaeon S3. Премиальное игровое кресло с регулируемой длиной сиденьяОбзор TESORO Alphaeon S3. Премиальное игровое кресло с регулируемой длиной сиденья
Обзор ID-Cooling Auraflow X 240 TGA. Тесты Intel Core i5 10600K с разгоном 5000 МГцОбзор ID-Cooling Auraflow X 240 TGA. Тесты Intel Core i5 10600K с разгоном 5000 МГц
Лучший бюджетный процессор. Intel Core i3-10100FЛучший бюджетный процессор. Intel Core i3-10100F
Обзор Fractal Design Meshify 2 Compact (FD-C-MES2C-04). Компактный, холодный и тихий корпусОбзор Fractal Design Meshify 2 Compact (FD-C-MES2C-04). Компактный, холодный и тихий корпус
Лучший смартфон для игр. Xiaomi Redmi No...
Лучший смартфон для игр. Xiaomi Redmi NoМобильных игр, которые почти не уступают компьютерным по графике или геймплею, в последнее время становит...
Обзор Oclean X Pro. Умная электрическая ...
Обзор Oclean X Pro. Умная электрическая В рамках «Лаборатории» электрические зубные щетки с анализом эффективности чистки через приложение на сма...
Motorola One Fusion получит Android 11...
Motorola One Fusion получит Android 11Компания Motorola (принадлежит Lenovo) опубликовала перечень смартфонов, которые будут обновлены до опера...
Обзор Sony PlayStation 5. Мощная, быстра...
Обзор Sony PlayStation 5. Мощная, быстраВсе хвалебные обзоры на старте продаж PlayStation 5 уже давно отгремели. Теперь, когда ситуация с дефицит...
ViewSonic представила два устройство вво...
ViewSonic представила два устройство ввоViewSonic анонсировала два новых устройства серии ViewBoard, в нее вошли дисплей ID1330 ViewBoard и блокн...
Sapphire выпустила видеокарту PULSE Rade...
Sapphire выпустила видеокарту PULSE RadeSapphire выпустила видеокарту PULSE Radeon RX 6700 XT. ...
Ноутбук Samsung Galaxy Chromebook 2 оцен...
Ноутбук Samsung Galaxy Chromebook 2 оценКомпания Samsung пополнила ассортимент хромбуков моделью Galaxy Chromebook 2, которая появится в продаже ...
Ноутбук Acer TravelMate P4 оценен в 78 т...
Ноутбук Acer TravelMate P4 оценен в 78 тКомпания Acer дала старт российским продажам бизнес-ноутбука Acer TravelMate P4 (TM414-51), который оцене...
OnePlus 9 Pro показали на новых фото...
OnePlus 9 Pro показали на новых фотоСетевые источники поделились качественными фотографиями флагманского смартфона OnePlus 9 Pro, который еще...
Monster Hunter Rise дебютирует 26 марта...
Monster Hunter Rise дебютирует 26 мартаКомпания CAPCOM представила новый трейлер к предстоящей игре Monster Hunter Rise, запуск которого заплани...
Huawei хочет купить китайскую платежную ...
Huawei хочет купить китайскую платежную В настоящее время Huawei запрашивает разрешение местных властей на приобретение лицензированного поставщи...
Redmi Note 10 окажется дешевле, чем ожид...
Redmi Note 10 окажется дешевле, чем ожидПрофильный ресурс UBXTech.com поделился новыми подробностями о смартфонах Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pr...
Обзор A4TECH Bloody M90. Игровые TWS наушники с шумоподавлением ANCОбзор A4TECH Bloody M90. Игровые TWS наушники с шумоподавлением ANC
Обзор Slimtec Neo L1. Недорогой видеорегистратор с системой стабилизацииОбзор Slimtec Neo L1. Недорогой видеорегистратор с системой стабилизации
Обзор Creative Aurvana Trio Wireless. Беспроводные наушники Super X-Fi и aptX HDОбзор Creative Aurvana Trio Wireless. Беспроводные наушники Super X-Fi и aptX HD
Обзор Amazfit GTS 2e. Среднебюджетные часы с AMOLED дисплеемОбзор Amazfit GTS 2e. Среднебюджетные часы с AMOLED дисплеем
Обзор Digma Optima 7 A100S. Недорогой 7-дюймовый планшетОбзор Digma Optima 7 A100S. Недорогой 7-дюймовый планшет
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor