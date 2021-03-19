Смартфон Nokia G10 получит АКБ на 4000 мАч

На профильном ресурсе Slashleaks появились параметры и ориентировочная цена смартфона Nokia G10, который позиционируется как доступное игровое устройство. Смартфону приписывают наличие 6,38-дюймового экрана с разрешением 720:1560 пикселей, аккумулятора ёмкостью 4000 мАч, тыльной квадрокамеры с модулями разрешением 48 Мп, 5 Мп, 2 Мп и 2 Мп, селфи-камеры разрешением 16 Мп, платформы MediaTek Helio P22, 3/4 ГБ оперативной и 32/64 ГБ встроенной памяти, корпуса с размерами 160,97:75,99:8,7 мм и массой 180 г и 3,5 мм аудиоразъема. Ориентировочная цена смартфона составляет 139 евро.