Смартфон Nokia G21 получит 50-Мп камеру

В сети обнаружились характеристики недорогого смартфона Nokia G21, который еще не был представлен официально. Итак, устройству прочат неназванную восьмиядерную платформу с тактовой частотой 1,6 ГГц, 6,5-дюймовый дисплей с разрешением 1600:720 точек, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, селфи-камеру разрешением 8 Мп, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, поддержку быстрой проводной зарядки (мощность не раскрывается, но вряд ли больше 18 Вт), а также батарею ёмкостью 5050 мАч, как у предшественника Nokia G20.