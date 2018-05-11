Смартфон Nokia X засветился на живых фото

Китайские сетевые источники опубликовали несколько живых фотографий смартфона Nokia X, который все еще не был полноценной презентован. Отметим безрамочный дизайн с вырезом в верхней части экрана, стеклянную заднюю панель, двойную основную камеру, двухцветную светодиодную вспышку, сканер отпечатков на задней панели, 3,5-мм разъём для наушников, регуляторы звука и кнопку включения.

По данным китайского регулятора TENAA, смартфон получил 5,8 дюймовый дисплей с разрешением 2280:1080 пикселей, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636 с частотой 1,8 ГГц, 3, 4 и 6 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной памяти, 16 Мп основную и 16 Мп фронтальную камеры, аккумулятор на 3000 мАч, а также операционную систему Android 8.1. Габариты устройства равны 147,2:70,98:7,99 мм, а масса – 151 грамму.