Смартфон Nokia X10 вышел в России

Компания HMD Global дала старт российским продажам смартфона Nokia X10, рекомендованная цена которого составляет 28 тысяч рублей за версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти. При этом первые покупатели смогут приобрести новинку за 24 тысячи рублей.

Напомним, что смартфон оснастили 6,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, селфи-камерой разрешением 8 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями на 48 Мп, 5 Мп, 2 Мп и 2 Мп) с объективами Zeiss, боковым дактилоскопом, платформой Snapdragon 480, батареей ёмкостью 4470 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт, поддержкой NFC, поддержка сотовых сетей 5G, симметричным портом USB Type-C, 3,5-мм разъемом для наушников и предустановленной Android 11.
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