Смартфон Nokia X20 скоро обновят до Android 12

Владельцы смартфона Nokia X20 смогут принять участие в программе предварительного тестирования Android 12 для разработчиков уже в июле. Речь идет о бета-версии Android 12. Напомним, что вчера Google объявила о выходе первой публичной бета-версии Android 12 Beta 1 для смартфонов линейки Pixel (от Pixel 3), а также некоторых моделей от ASUS, OnePlus, OPPO, Realme, Sharp, Techno, TCL, Vivo, Xiaomi и ZTE.

Что до Nokia X20, недавно вышедшего в России, то он оснащается 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, селфи-камерой разрешением 32 Мп, тыльной квадрокамерой с датчиками изображения разрешением 64 Мп, 5 Мп, 2 Мп и 2 Мп с оптикой Zeiss, боковым дактилоскопическим сенсором, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 480, батареей ёмкостью 4470 мАч, модулем NFC и поддержкой мобильных сетей пятого поколения.