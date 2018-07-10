Смартфон Nokia X5 получит чипсет Helio P60

2018-07-10, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Nokia X5; [28]
Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Nokia X5, который должен получить 5,9-дюймовый дисплей с разрешением HD+, 3-6 ГБ оперативной и 32-64 ГБ встроенной флэш-памяти, а также аккумулятор емкостью 3000 мАч. Если верить источнику, аппаратной основой грядущей новинки станет однокристальная система MediaTek Helio P60, которая в плане производительности находится на уровне чипсета Snapdragon 636. Нельзя не отметить и двухъядерный блок обработки задач ИИ. Официальный дебют Nokia X5 ожидается 11 июля в Пекине, а ориентировочная цена смартфона составит 120-150 долларов.


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