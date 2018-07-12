Смартфон Nokia X6 готовится к выходу на рынок

Электронная начинка базируется на 8-ядерном чипсете Qualcomm Snapdragon 636. Набор памяти может включать 4 ГБ/6 ГБ ОЗУ и 32 ГБ/64 ГБ внутреннего флэша. При необходимости можно расширить объем на 256 ГБ при помощи дополнительной карты формата microSD.Данная модель первой в истории бренда получила полноэкранный дизайн, причем с новым соотношением сторон 19:9. Дисплей имеет размер диагонали 5,8 дюйма, разрешение составляет 2280 х 1080 пикселей.Основная камера имеет два модуля разрешением 16 МП и 5 МП, а разрешение фронталки равно 16 МП.Модель будет называться Nokia 6.1 Plus. Технические параметры останутся без изменений, а вот программный интерфейс будет отличаться от внутренней версии. Дело в том, что в смартфонах, предназначенных для внутреннего рынка, гаджет использует фирменную графическую надстройку, а международная версия будет работать на чистом «Андроиде». Стоимость смартфона составит 190 долларов.