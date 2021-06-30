Смартфон Nokia X60 получит 200-Мп камеру

Тайваньские инсайдеры поделились подробностями о флагманских смартфонах Nokia X60 Series, которые еще не были представлены официально. Речь идет сразу о двух моделях: Nokia X60 и Nokia X60 Pro. Смартфонам прочат изогнутый дисплей, поддержку сотовых сетей пятого поколения, топовые платформы, батарею ёмкостью 6000 мАч и многомодульную тыльную камеру с главным датчиком разрешением 200 Мп. Подобный модуль, кстати, прочат и Xiaomi Mi 12. Самое удивительное, что устройству приписывают операционную систему HarmonyOS от Huawei.