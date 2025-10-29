Смартфон Nothing Phone 3a Lite оценили в 250 евро

Компания Nothing пополнила ассортимент смартфонов моделью Phone (3a) Lite, которая основана на 4-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 7300 Pro с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим ускорителем Mali-G615 MP2.

Новинку также оснастили 6,77-дюймовым Flexible AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, адаптивной кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 3000 нит, ШИМ-регулировкой яркости 2160 Гц и защитным стеклом Panda Glass, 8 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик оптического формата 1/1,57 дюйма), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), селфи-камерой разрешением 16 Мп, подэкранным дактилоскопом, модемом 5G, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP54, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 33-Вт быстрой проводной зарядки, предустановленной ОС Android 15 с фирменной прошивкой OS 3.5 с тремя номерными обновлениями в будущем, а также корпусом толщиной 8,3 мм и массой 199 граммов. Цена смартфона составляет 250 и 280 евро за конфигурации с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ памяти.