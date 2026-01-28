Смартфон Nothing Phone (4a) готов к выходу

В базе данных одного из международных регуляторов обнаружилось упоминание смартфона Nothing с модельным обозначением A069. По данным информатора Йогеша Брара, речь идет о модели Phone (4a). Предполагается, что уже в марте Notning выпустит Phone (4a) и Phone (4a) Pro. Технические характеристики грядущих новинок пока не раскрываются.

Напомним, что выпущенный в марте прошлого года Nothing Phone (3a) имеет в своем оснащении 6,77-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, частотой обновления изображения 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит, восьмиядерный процессор Snapdragon 7s Gen 3 от Qualcomm, 128 или 256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп, 8 Мп и 50 Мп (телеобъектив с 2-кратным оптическим зумом), фронтальную камеру разрешением 32 Мп, фирменную подсветку Glyph с 3 сегментами и 26 зонами, кнопку Essential Key для запуска ИИ Essential Space, стеклянную заднюю панель, защиту от пыли и брызг (IP64), аккумулятор на 5000 мАч и поддержку 50-Вт быстрой зарядки.